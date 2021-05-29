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"С такими друзьями и врагов не нужно": Франков о пьяном инциденте с Шевчуком (видео)

"С такими друзьями и врагов не нужно": Франков о пьяном инциденте с Шевчуком (видео)
13:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram shevchuk__slava

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал скандал с задержанием бывшего игрока "Шахтера" и сборной Украины Вячеслава Шевчука.

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Экс-футболиста, а ныне эксперта телеканалов "Футбол 1/2/3" задержали в Киеве. Предположительно, Вячеслав вел свой Porsche, будучи пьяным. Бывший защитник "Шахтера" отказался проходить тест на драгере и вел себя неадекватно, после чего его задержали полицейские. Отметим, накануне футболист гулял на вечеринке в честь 85-летия донецкого клуба.

Франков "наехал" на друзей Шевчука, которые позволили футболисту сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Журналист подчеркнул, что на серьезных мероприятиях специальные люди следят, чтобы гости благополучно разъехались. Кроме того, Артем отметил, что Вячеслав не склонен к выпивке и "начудил" с непривычки.

"Стоило бы задать пару вопросов друзьям "героя". Неужели некому вызвать такси, чтобы ничего уже не соображающий человек не лез за руль?", - написал Франков на своем telegram-канале.

Вот так патрульная полиция Киева задерживала Шевчука:

Ранее "Телеграф" сообщал о пьяном ДТП с участием футболиста "Шахтера".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,602

Все по теме:

ФК Шахтер, Вячеслав Шевчук, Футбол, Артем Франков.
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