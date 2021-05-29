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Шевчук "отжигал" на праздновании юбилея "Шахтера" перед задержанием (видео)

Шевчук "отжигал" на праздновании юбилея "Шахтера" перед задержанием (видео)
Обновлено 10:23 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В пятницу, 28 мая, в Киеве был задержан бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук. Накануне игрок праздновал 85-летие донецкой команды.

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Предположительно, что Шевчук управлял своим Porsche в состоянии алкогольного опьянения. Сам футболист отказался проходить тест на драгер и начал толкать полицейских. В итоге правоохранители с криками задержали Вячеслава.

В сети появлялись кадры в Вячеславом на праздновании "Шахтера". Журналист Роман Бебех опубликовал кадры, на которых он отметил "активное" поведение Шевчука.

"Шевчук максимально активный", - сказал Бебех на видео. Примечательно, что Роман удалил еще несколько сторис, на которых был запечатлен "неадекватный" Шевчук, передает sport.ua.

Видео задержания Шевчука:

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" опубликовал эффектный видеоролик к своему 85-летию.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 448

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ФК Шахтер, Вячеслав Шевчук, Футбол.
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