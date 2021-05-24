"Шахтер" презентовал зрелищный видеоролик к своему 85-летию

Специально к 85-лентию Донецкого "Шахтера" представили поздравительный клип на легендарную песню клубных фанатов "Спят темные курганы".

Об этом 24 мая сообщили в YouTube ФК Шахтер Донецк.

24 мая в 1936 году "Шахтер" сыграл первую соревновательную игру, которая стала отправной точкой в его истории и будущих побед.

Видео клипа на YouTube:

Отметим, что "Шахтер" является украинским футбольным клубом из города Донецк. Выступает в Премьер-лиге чемпионата Украины.

Также обладает Кубком УЕФА 2009, при этом 4-кратный обладатель Кубка СССР и 13-кратный чемпион Украины и обладатель кубка Украины, а также 8-кратный обладатель Суперкубка страны.

Напомним, что Харьковский бизнесмен Александр Ярославский анонсировал большое изменение в местном футболе, о котором может узнать каждый желающий на матче "Металла".