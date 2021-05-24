Скачать
Понедельник, 24.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": где и когда смотреть финал Лиги Европы
"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": где и когда смотреть финал Лиги Европы
Сборная Украины вырвала ничью у Бахрейна (видео)
Сборная Украины вырвала ничью у Бахрейна (видео)
"Лилль" выиграл чемпионат Франции, сместив с трона ПСЖ: итоги Лиги 1
"Лилль" выиграл чемпионат Франции, сместив с трона ПСЖ: итоги Лиги 1
"Ювентус" добыл путевку в Лигу чемпионов: итоги Серии А
"Ювентус" добыл путевку в Лигу чемпионов: итоги Серии А

"Шахтер" презентовал зрелищный видеоролик к своему 85-летию

"Шахтер" презентовал зрелищный видеоролик к своему 85-летию
23:34 Сегодня Телеграф

Специально к 85-лентию Донецкого "Шахтера" представили поздравительный клип на легендарную песню клубных фанатов "Спят темные курганы".

Об этом 24 мая сообщили в YouTube ФК Шахтер Донецк. 

24 мая в 1936 году "Шахтер" сыграл первую соревновательную игру, которая стала отправной точкой в его истории и будущих побед. 

Видео клипа на YouTube:

Отметим, что "Шахтер" является украинским футбольным клубом из города Донецк. Выступает в Премьер-лиге чемпионата Украины.

Также обладает Кубком УЕФА 2009, при этом 4-кратный обладатель Кубка СССР и 13-кратный чемпион Украины и обладатель кубка Украины, а также 8-кратный обладатель Суперкубка страны.

Напомним, что Харьковский бизнесмен Александр Ярославский анонсировал большое изменение в местном футболе, о котором может узнать каждый желающий на матче "Металла".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 97

Все по теме:

ФК Шахтер, Шахтер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)
02 Металлист возвращается? Ярославский анонсировал "бомбу" (видео)
03 Сборная Украины вырвала ничью у Бахрейна (видео)
04 АПЛ: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел в Чемпионшип
05 "Ювентус" добыл путевку в Лигу чемпионов: итоги Серии А
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь