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Металлист возвращается? Ярославский анонсировал "бомбу" (видео)

Металлист возвращается? Ярославский анонсировал "бомбу" (видео)
Обновлено 18:52 Сегодня Телеграф Фото: Facebook aleksanderyaroslavskiy

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский анонсировал большое изменение в местном футболе, о котором может узнать каждый желающий 29 мая на матче "Металла".

Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"

"Дорогие друзья! Добрый день. Я от всей души, от всего сердца, от всего нашего любимого пламенного города Харьков и от "Металлиста" приглашаю вас на матч "Металл" - "Кривбасс". Вы узнаете много интересного и секретного, что я приготовил для вас на последующие сезоны для нашего старого-нового клуба "Металлист". Ждем вас 29 мая на стадионе, приходите", - заявил Ярославский в комментарии для "Телеграф".

Видимо, речь идет о долгожданном возвращении того самого "Металлиста", который еще совсем недавно достойно представлял город на евроарене. Ожидается, что "Металлист" восстановится на базе "Металла", который с невероятной статистикой досрочно выиграл Вторую лигу. В 21 матче харьковская команда забила 62 гола в ворота соперников, пропустив всего 5 раз. 

Отметим, 29 мая "Металл" на стадионе "Металлист" в Харькове в рамках 24-го тура Второй лиги примет "Кривбасс", который также досрочно решил вопрос повышения в классе. К слову, "Кривбасс" восстал из пепла в текущем сезоне после поручения президента Украины Владимира Зеленского.

"Телеграф" напоминает, что Ярославский заговорил о реинкарнации "Металлиста" в феврале 2021 года. В апреле бизнесмен отметил, что долгожданное возвращение команды в город может состояться уже это весной.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Металлист, Футбол, Первая лига, Вторая лига, ФК Металл.
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