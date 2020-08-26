Зеленский сделал первый удар в матче Кривбасса (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на матче ФК Кривбасс.

Сегодня, 26 августа, матчем Кривбасс - Черкащина стартовал розыгрыш Кубка Украины по футболу-2021.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на матче, а также исполнил первый символический удар в игре. Сообщается, что поединок задержали на час в связи с этим.

Видеотрансляция матча Кривбасс - Черкащина:

После первого тайма Кривбасс ведет в счете 2:0.

Отметим, во время своего визита в Николаев Зеленский сыграл в баскетбол.

Напомним, ФК Кривбасс возобновил свою деятельность после личного вмешательства Владимира Зеленского. Чиновники путем переговоров вернули легендарный бренд, переименовав футбольный клуб Горняк. Ранее состоялась презентация ФК Кривбасс.