Ярославский заговорил о возрождении "Металлиста"

Бывший владелец и президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский заговорил о возрождении команды. Функционер опубликовал открытое письмо в адрес харьковских чиновников, где рассказал о своих намерениях.

"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба Металлист. Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан — все это Металлист. В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно. Но пока от того славного Металлиста осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность.Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический Металлист! Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу. Желто-синий" - самый сильный!", - гласит сообщение на официальной страничке Александра Ярославского в facebook.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов уже отреагировал на инициативу Ярославского.

"Телеграф" напоминает, что харьковский "Металлист" прекратил свое существование в 2016 году из-за отсутствия финансирования. Последним руководителем команды был беглый олигарх Сергей Курченко.

"Металлист" за годы своих выступлений в Украине сумел стать грозной силой на внутренней арене. Команда один раз брала "серебро" в чемпионате Украины и семь раз становилась бронзовым призером первенства. Кроме того, на счету команды выход в 1/4 финала Лиги Европы сезона 2011/12.

В Харькове на данный момент есть команда "Металлист-1925", которая выступает в Первой лиге. Юридически "Металлист 1925" не является правопреемником "Металлиста" и позиционирует себя как народный клуб.

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