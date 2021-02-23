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Языковый скандал в украинском футболе: рефери будет судиться с тренером

Языковый скандал в украинском футболе: рефери будет судиться с тренером
13:40 Сегодня Телеграф Фото: ПФК Львов

Арбитры матча 15-го тура "Львов" - "Колос" написали объяснительные по скандальному эпизоду с участием главного тренера хозяев Виталия Шумского. Об этом сообщает telegram-канал "Бомбардир".

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Документы с комментариями футбольных судей теперь рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ). По словам арбитров, предупреждение Шумской получил за систематические высказывания в грубой форме в адрес судейской бригады во время игры, а также публичные претензии на протяжении матча. Более того, четвертый арбитр Николай Кривоносов собирается подавать в суд за клевету. Отметим, арбитрам в Украине запрещено говорить публично, но они имеют право защищаться в суде.

"Телеграф" напоминает, что главный тренер львовян заявил, что получил желтую карточку от арбитра Виктора Копиевского за то, что сделал замечание четвертому рефери, который общался на русском языке

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Львов, ФК Колос, Виталий Шумский.
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