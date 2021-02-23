Языковый скандал в украинском футболе: рефери будет судиться с тренером

Арбитры матча 15-го тура "Львов" - "Колос" написали объяснительные по скандальному эпизоду с участием главного тренера хозяев Виталия Шумского. Об этом сообщает telegram-канал "Бомбардир".

Документы с комментариями футбольных судей теперь рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ). По словам арбитров, предупреждение Шумской получил за систематические высказывания в грубой форме в адрес судейской бригады во время игры, а также публичные претензии на протяжении матча. Более того, четвертый арбитр Николай Кривоносов собирается подавать в суд за клевету. Отметим, арбитрам в Украине запрещено говорить публично, но они имеют право защищаться в суде.

"Телеграф" напоминает, что главный тренер львовян заявил, что получил желтую карточку от арбитра Виктора Копиевского за то, что сделал замечание четвертому рефери, который общался на русском языке.