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"Колос" победил в гостях "Львов" благодаря дублю Ориховского (видео)

"Колос" победил в гостях "Львов" благодаря дублю Ориховского (видео)
21:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook fclviv2006

В субботу, 20 февраля, "Львов" в рамках матча 15-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал "Колос". Встреча, проходившая на "Львов Арене", завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

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Ковалевцы открыли счет на 33-й минуте встречи усилиями полузащитника Павла Ориховского, который ударом головой поразил ворота хозяев после подачи с левого фланга. Во втором тайме Павел упрочил преимущество своей команды, реализовав 11-метровый удар.

Это поражение оставило "Львов" (12 очков) на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, "Колос" (22 очка) - шестой. В следующем туре "Золотые Львы" примут "Динамо" (28.02.2021), а "Хлеборобы" сыграют дома с "Рухом" (27.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что "Колос" ударно начал 2021 год, отобрав очки у "Шахтера", а "Львов" в первом официальном матче в году одолел "Минай".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 424

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Футбол, УПЛ, ФК Львов, ФК Колос.
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