Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса" (видео)

Украинский футболист Евгений Селезнев пытается очистить своем имя после скандала, связанного с его отчислением из "Колоса". Впервые о принудительном уходе игрока из команды заявил журналист Игорь Бурбас в своем twitter. Евгений позднее пообщался с Бурбасом и узнал, что клуб из Ковалевки сам дал наводку Игорю. При этом официальной информации от "Колоса" по Селезневу не поступало.

"Я все узнал. Я так и догадывался в принципе. Как может клуб сливать своего футболиста. Я такое впервые слышу в своей карьере. За рубежом клубы не сливают своих игроков, они их просто не ставят в состав, если хотят. Этот сделал не "Колос", а определенные люди. Я понимаю, что это не Андрей Анатольевич (президент клуба), ни клуб "Колос", это работа определенных людей. Я не знаю, чем я им мешал, я им наоборот помогал. Все говорят, что я забиваю только с пенальти? Но к то их заработал! Я готов и с игры забивать, вы все видели в какой я форме сейчас, но если клубу не интересно со мной работать, то я просто не позволю убрать меня таким способом. Это нечестно, не по-человечески", заявил Селезнев в комментарии для Youtube-канала "Бомбардир".

Сейчас Евгений Селезнев официально не отчислен из команды, однако тренируется индивидуально рядом с игроками U-19.

Ранее Селезнев эмоционально рассказал о своем отчислении из команды.