Селезнев рассказал, как ему помог президент Зеленский (видео)

Известный украинский нападающий Евгений Селезнев дал большой комментарий Youtube-каналу "Бомбардир" по поводу ситуации, которая возникла у форварда в "Колосе". В ходе интервью журналист Роман Бебех побывал дома у футболиста и среди регалий игрока нашел календарь сериала "Слуга народа". Вопрос о президенте Владимире Зеленском возник сам собой.

- Для чего календарь сохранил?

- Друзья мои, с которыми общался.

- Сейчас общаешься с президентом?

- Единственное, что я его попросил - это вывезти отца с Крыма, когда он уже ходить не мог.

- Помогли?

- Да

- Как оцениваешь, тяжело или Владимиру Александровичу?

- Я думаю, ему сейчас очень тяжело. Он не на столько опытен. Попал под пресс, но я думаю, он выберется, ведь он хороший человек.

Осенью 2020 года Селезнев сообщил, что его отец умер.

Ранее Селезнев поведал о своем отношении к пиву.