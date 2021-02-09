Селезнев рассказал, как ему помог президент Зеленский (видео)

Известный украинский нападающий Евгений Селезнев дал большой комментарий Youtube-каналу "Бомбардир" по поводу ситуации, которая возникла у форварда в "Колосе". В ходе интервью журналист Роман Бебех побывал дома у футболиста и среди регалий игрока нашел календарь сериала "Слуга народа". Вопрос о президенте Владимире Зеленском возник сам собой.
- Для чего календарь сохранил?
- Друзья мои, с которыми общался.
- Сейчас общаешься с президентом?
- Единственное, что я его попросил - это вывезти отца с Крыма, когда он уже ходить не мог.
- Помогли?
- Да
- Как оцениваешь, тяжело или Владимиру Александровичу?
- Я думаю, ему сейчас очень тяжело. Он не на столько опытен. Попал под пресс, но я думаю, он выберется, ведь он хороший человек.
Осенью 2020 года Селезнев сообщил, что его отец умер.