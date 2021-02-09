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Селезнев рассказал, как ему помог президент Зеленский (видео)

Селезнев рассказал, как ему помог президент Зеленский (видео)
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф

Известный украинский нападающий Евгений Селезнев дал большой комментарий Youtube-каналу "Бомбардир" по поводу ситуации, которая возникла у форварда в "Колосе". В ходе интервью журналист Роман Бебех побывал дома у футболиста и среди регалий игрока нашел календарь сериала "Слуга народа". Вопрос о президенте Владимире Зеленском возник сам собой.

- Для чего календарь сохранил?

- Друзья мои, с которыми общался.

- Сейчас общаешься с президентом?

- Единственное, что я его попросил - это вывезти отца с Крыма, когда он уже ходить не мог.

- Помогли?

- Да

- Как оцениваешь, тяжело или Владимиру Александровичу?

- Я думаю, ему сейчас очень тяжело. Он не на столько опытен. Попал под пресс, но я думаю, он выберется, ведь он хороший человек.

Осенью 2020 года Селезнев сообщил, что его отец умер.

Ранее Селезнев поведал о своем отношении к пиву

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Евгений Селезнев, Владимир Зеленский.
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