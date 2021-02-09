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"Из меня делают алкоголика": Селезнев подробно рассказал о своем отчислении из "Колоса" (видео)

"Из меня делают алкоголика": Селезнев подробно рассказал о своем отчислении из "Колоса" (видео)
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Украинский нападающий Евгений Селезнев рассказал свою версию событий, которые произошли с ним на сборах "Колоса" в Турции. По мнению футболиста, на него вылилась "большая грязь", а также безосновательно отчислили из команды после "закулисных игр".

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Селезнев рассказал, что перед игрой с брестским "Рухом" у него болели ахиллы и он обратился к клубному врачу. Несмотря на дискомфорт, 35-летний форвард тренировался в полном объеме и лишь в последней игре перед самым началом поединка отказался от участия из-за сильной боли. В итоге в раздевалке к нему подошел спортивный директор Колоса Лисицкий, который сообщил ему, что форварду уже купили билет на родину. Там же ошарашенный Евгений узнал, что в СМИ просочилась информация о его отчислении из команды за нарушение режима.

"Выпиваю "Нимесил", начинают меня растирать. Подходит время идти в раздевалку, а я понимаю, что я действительно не помощник, ну не могу, это мое здоровье. Захожу в раздевалку и говорю, что я не могу. Через пять минут заходит Лисицкий и говорит: "Мы тебе купили билет, ты уезжаешь домой". Ну, отчислили, ну, уезжаю. Через две-три минуты, я еще был в раздевалке, Бурбас дает интервью, что меня отчислили за нарушение спортивного режима", - рассказал Селезнев в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

Кроме того, Евгений поведал, что руководство объяснило ему отчисление из команды только подозрением в "неадекватном поведении", не предъявив никаких доказательств. Также по информации футболиста, кто-то "лил на него грязь" в уши главному тренеру "Колоса" Руслана Костышину.

"Я хочу развеять ту грязь, которая выливается на меня сейчас. Хочу разобраться во всем, что происходит. До меня доходят слухи, что кто-то подошел к Руслану Костышину и сказал, чтобы он обратил внимание, что я неадекватный. Когда мне ахиллы начали растирать. Целые сборы я работал, я привел себя в порядок, я президенту дал слово, что забью восемь. Я работал на тренировках, привел себя в сумасшедшую форму. У нас были очень хорошие отношения с Русланом Владимировичем. Он - тренер, я - футболист. У меня даже времени ругаться ни с кем не было. В 9 утра подъем, отдельно мой тренажерный зал, командная тренировка, перед тренировкой тренажерный зал и командная тренировка. Это было на протяжении всех сборов", - добавил Евгений.

Также Селезнев подтвердил свою встречу с экс-партнером по сборной Украины Андреем Вороным, однако по его словам, они "посидели культурно".

"Мы действительно сидели с Ворониным, мы действительно виделись. Но между этими событиями было два или три дня разницы. Мы действительно виделись с людьми, это известные люди, известные футболисты, которые играли в европейских чемпионатах. Я не буду называть фамилии, не буду выносить сор из избы, я не тот человек. Мы действительно собрались, три дня до игры. Я предупредил, что поеду посижу с людьми. На следующий день у нас было восстановление, не было тренировки. И это вполне нормально. 20 дней на сборах, мы встретились с друзьями. С кем мы играли, на кого смотрел весь мир. Я там, наверное, самый молодой из всех был. Я не отрицаю, что мы сидели, но мы сидели культурно. Я имею право встретиться со своими друзьями, с кем я поиграл в футбол в сборной, с теми, против кого я играл в сборной и еврокубках", - считает нападающит.

Ранее Селезнев рассказал, что начала бояться пиво.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, Евгений Селезнев, ФК Колос.
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