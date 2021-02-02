"Выпивал с Ворониным": СМИ раскрыли детали отчисления Селезнева из "Колоса"

Зимнее межсезонье в украинском футболе всколыхнула новость об отчислении форварда Евгения Селезнева из "Колоса". В клубе пока официально не сообщали причину произошедшего, однако в сети доминирует версия о том, что нападающий нарушил режим, при чем не первый раз. Сам Евгений назвал все слухи бредом. Теперь же журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Владимир Крамар в эфире передачи "Вмикай підігрів" сообщил, что конфликт между скандальным игроком и тренером Русланом Костышином произошел накануне товарищеского матча "Колос" - "Рух" (Брест).

Сообщается, что Селезнев был заявлен на игру в стартовом составе и даже разминался, однако на поле так и не появился, отправившись в раздевалку. Команда из Ковалевки 10 минут играла в меньшинстве пока на поле не появился нападающий Мамаду Данфа.

По слухам, за день до игры Евгений встретился со своим другом по сборной Украины Андреем Ворониным (сейчас работает помощником главного тренера в московском "Динамо", - прим. ред.) и они "хорошо посидели" вместе с еще несколькими неназванными людьми.

Отметим, за карьеру Евгений забил 116 голов в чемпионате Украины и близок, чтобы превзойти рекорд результативности Максима Шацких (123 гола). В текущем сезоне 35-летний Селезнев оформил 5 голов и один ассист в 12 матчах за команду из Ковалевки.

Ранее Селезнев поведал о самой лютой пьянке перед матчем.