Встретился с Милевским? В сети бурно обсуждают отчисление Селезнева из "Колоса"

Форварда "Колоса" Евгения Селезнева, который ранее активно готовился к штурму рекорда, несмотря на старания, отчислили из состава команды из-за грубого нарушения режима.

Об этом в своем Twitter написал журналист Игорь Бурбас.

По его словам, нападающий уже находится по пути в Киев со сбора команды в Турции.

"Селезнев больше не в "Колосе". Грубое нарушение режима. После выходки форварда тренер Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие – игрока отчислили из команды", - отметил он.

Селезньов більше не в Колосі. Грубе порушення режиму. Після витівки форварда тренер Костишин поставив питання ребром. Як наслідок - гравця відрахували з команди. Він вже на шляху до Києва. — Igor Burbas (@iburbas) January 31, 2021

В сети начали бурно обсуждать новость, вспомнив слова Селезнева про то, что на сборах в Турции его ждет встреча с Артемом Милевским.

О встрече с Милевским Селезнев говорил, что если она состоится, "Украина потеряет двух футболистов". Правда, тут же, будто извиняясь за свои слова, уточнил, что напиваться до беспамятства с Милевским не собирался: "Нет-нет, мы изменились. Он слишком правильный стал, как и я".

Евгений Селезнев присоединился к "Колосу" в начале сентября 2020 года. За это время он провел за команду 12 матчей и забил 5 мячей (все – с пенальти). За карьеру Евгений провел 116 голов в УПЛ и был близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).

Как сообщал "Телеграф", ранее Селезнев открыто признавался в своей любви к алкоголю. О том, что Селезнев неравнодушен к спиртному даже спел в своем клипе футболист Александр Алиев.