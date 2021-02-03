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Маркевич рассказал, как воспитывать "пьяного" Селезнева

Маркевич рассказал, как воспитывать "пьяного" Селезнева
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм e_seleznev

Бывший главный тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич рассказал, как справлялся с проступками Евгения Селезнева, который недавно угодил в скандал и был отчислен из "Колоса". Когда были догадки, что форвард позволяет себе лишнего, то Мирон Богданович садил футболиста на скамейку запасных. По мнению тренера, это лучший способ наказать футболиста.

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"Если и были какие-то догадки, что Евгений позволил себе лишнего, то лучшим способом воспитания была скамейка запасных. Так было перед полуфинальными матчами Лиги Европы 2015 года с "Наполи". Тот урок пошел Селезневу на пользу. В первом поединке в Италии он (выйдя на замену) сравнял счет, а в повторном забил победный гол и внес весомую лепту в выход "Днепра" в финал престижного континентального турнира", - рассказал Маркевич в комментарии для meta-ratings.

"Телеграф" напоминает, что "Колос" официально не прокомментировал информацию об отчислении Селезнева, однако в сети появились слухи, что игрок якобы распивал спиртное в компании бывшего партнера по сборной Украины Андрея Воронина. Позднее Воронин опроверг эту информацию. Сам Селезнев назвал все слухи "бредом".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Мирон Маркевич, Футбол, Евгений Селезнев, ФК Колос.
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