Маркевич рассказал, как воспитывать "пьяного" Селезнева

Бывший главный тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич рассказал, как справлялся с проступками Евгения Селезнева, который недавно угодил в скандал и был отчислен из "Колоса". Когда были догадки, что форвард позволяет себе лишнего, то Мирон Богданович садил футболиста на скамейку запасных. По мнению тренера, это лучший способ наказать футболиста.

"Если и были какие-то догадки, что Евгений позволил себе лишнего, то лучшим способом воспитания была скамейка запасных. Так было перед полуфинальными матчами Лиги Европы 2015 года с "Наполи". Тот урок пошел Селезневу на пользу. В первом поединке в Италии он (выйдя на замену) сравнял счет, а в повторном забил победный гол и внес весомую лепту в выход "Днепра" в финал престижного континентального турнира", - рассказал Маркевич в комментарии для meta-ratings.

"Телеграф" напоминает, что "Колос" официально не прокомментировал информацию об отчислении Селезнева, однако в сети появились слухи, что игрок якобы распивал спиртное в компании бывшего партнера по сборной Украины Андрея Воронина. Позднее Воронин опроверг эту информацию. Сам Селезнев назвал все слухи "бредом".