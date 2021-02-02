Воронин подтвердил, что виделся с Селезневым накануне матча "Колоса"

Известный украинский футболист Андрей Воронин, который сейчас работает тренером в московском "Динамо", рассказал, что действительно виделся с Евгением Селезневым в Турции. При этом экс-форвард "Ливерпуля" опроверг распитие алкогольных напитков на встрече. По словам Воронина, журналистам стоит лучше проверять информацию.

"Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся, и он продолжит выступать за клуб. Повторюсь — при мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара", - цитирует Воронина sport24.ru.

"Телеграф" напоминает, что слухи о пьянке Селезнева и Воронина в компании еще нескольких людей распустил журналист "Футбол 1/2/3" Владимир Крамар в эфире передачи "Вмикай підігрів".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Колос" отчислил Селезнева за нарушение режима. Пока официальной информации по этой ситуации от клуба из Ковалевки не поступало, а сам Евгений рассказал, что все слухи - бред.