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Воронин подтвердил, что виделся с Селезневым накануне матча "Колоса"

Воронин подтвердил, что виделся с Селезневым накануне матча "Колоса"
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм voroninandrey

Известный украинский футболист Андрей Воронин, который сейчас работает тренером в московском "Динамо", рассказал, что действительно виделся с Евгением Селезневым в Турции. При этом экс-форвард "Ливерпуля" опроверг распитие алкогольных напитков на встрече. По словам Воронина, журналистам стоит лучше проверять информацию.

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"Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся, и он продолжит выступать за клуб. Повторюсь — при мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара", - цитирует Воронина sport24.ru.

"Телеграф" напоминает, что слухи о пьянке Селезнева и Воронина в компании еще нескольких людей распустил журналист "Футбол 1/2/3" Владимир Крамар в эфире передачи "Вмикай підігрів"

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Колос" отчислил Селезнева за нарушение режима. Пока официальной информации по этой ситуации от клуба из Ковалевки не поступало, а сам Евгений рассказал, что все слухи - бред.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Андрей Воронин, Футбол, Евгений Селезнев, ФК Колос.
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