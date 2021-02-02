Скачать
Вторник, 02.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Малиновский отреагировал на переход Коваленко в "Аталанту"
Малиновский отреагировал на переход Коваленко в "Аталанту"
Экс-футболист "Динамо" рассказал, как Кварцяный "зарядил в ухо вратарю" (видео)
Экс-футболист "Динамо" рассказал, как Кварцяный "зарядил в ухо вратарю" (видео)
"Динамо" обыграло чемпионов Грузии благодаря пенальти в компенсированное время (видео)
"Динамо" обыграло чемпионов Грузии благодаря пенальти в компенсированное время (видео)
Стаховский выбил россиянина с турнира в Мельбурне
Стаховский выбил россиянина с турнира в Мельбурне

Селезнев отреагировал на отчисление из "Колоса" (видео)

Селезнев отреагировал на отчисление из "Колоса" (видео)
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм e_seleznev

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своей передачи на Youtube-канале Football Hub созвонился с нападающий Евгением Селезневым, которого отчислили из "Колоса" за нарушение режима. Форвард не был многословен, однако поведал, что чувствует себя нормально, а информация, которую тиражирует пресса, является бредом.

"Я разгонялся с пяти метров и бил ему в лоб": Селезнев рассказал, как отучал сына быть вратарем (видео)

– Женя,ты в прямом эфире. Будешь говорить?

– А что говорить? В прямом не хочу.

– У тебя все хорошо?

– У меня все нормально, я сейчас дома с семьей.

– Когда будешь готов что-то сказать?

– А что говорить? То, что пишут - это все бред.

– А что случилось?

– Долго объяснять, могу сказать тебе один на один. Я столько прочитал про себя, что я пьяным на игру выходил. А у меня ребенок, мать, жена. Мне больше их жалко, чем себя, - заявил Селезнев.

В текущем Сезоне 35-летний Евгений забил 5 голов и отдал одну результативную передачу за "Колос", сыграв в 12 матчах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что руководство "Колоса" дважды терпело выходки скандального форварда. Сам Евгений не скрывает, что перед важными играми у него случались пьянки. К слову, о любви Селезнева к алкоголю недавно спел Александр Алиев. Примечательно, что Селезнев перешел в "Колос" для штурма исторического рекорда в УкраинеФорвард даже отказался от большой зарплаты за рубежом

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 427

Все по теме:

Футбол, Евгений Селезнев, Игорь Цыганык, ФК Колос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коваленко - игрок "Аталанты": "Шахтер" проводил украинца трогательными роликами (видео)
02 Малиновский отреагировал на переход Коваленко в "Аталанту"
03 Маркевич впервые высказался о зарплате в 700 тысяч гривен в месяц (видео)
04 "Динамо" обыграло чемпионов Грузии благодаря пенальти в компенсированное время (видео)
05 Селезнев отреагировал на отчисление из "Колоса" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь