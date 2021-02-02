Селезнев отреагировал на отчисление из "Колоса" (видео)

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своей передачи на Youtube-канале Football Hub созвонился с нападающий Евгением Селезневым, которого отчислили из "Колоса" за нарушение режима. Форвард не был многословен, однако поведал, что чувствует себя нормально, а информация, которую тиражирует пресса, является бредом.

– Женя,ты в прямом эфире. Будешь говорить?

– А что говорить? В прямом не хочу.

– У тебя все хорошо?

– У меня все нормально, я сейчас дома с семьей.

– Когда будешь готов что-то сказать?

– А что говорить? То, что пишут - это все бред.

– А что случилось?

– Долго объяснять, могу сказать тебе один на один. Я столько прочитал про себя, что я пьяным на игру выходил. А у меня ребенок, мать, жена. Мне больше их жалко, чем себя, - заявил Селезнев.

В текущем Сезоне 35-летний Евгений забил 5 голов и отдал одну результативную передачу за "Колос", сыграв в 12 матчах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что руководство "Колоса" дважды терпело выходки скандального форварда. Сам Евгений не скрывает, что перед важными играми у него случались пьянки. К слову, о любви Селезнева к алкоголю недавно спел Александр Алиев. Примечательно, что Селезнев перешел в "Колос" для штурма исторического рекорда в Украине. Форвард даже отказался от большой зарплаты за рубежом.