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"Я разгонялся с пяти метров и бил ему в лоб": Селезнев рассказал, как отучал сына быть вратарем (видео)

"Я разгонялся с пяти метров и бил ему в лоб": Селезнев рассказал, как отучал сына быть вратарем (видео)
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Нападающий Колоса Евгений Селезнев рассказал о своем сыне Руслане, который хотел быть вратарем. Форвард быстро отучил его от этого, показав на деле, с чем сталкиваются стражи ворот на работе. 

"Сейчас мой сын играет в хоккей. Он делает все против меня. Я не люблю восьмой номер, а он специально берет его. Он делает все, чтобы выглядело так, будто не я его отец. И не дай Бог, чтобы я с ним в instagram фотку выложил. Он говорит, что не хочет, чтобы люди знали, что он сын Селезнева, ведь тогда с ним только из-за этого и общались бы. Руслан хотел играть в футбол, в ворота встал. Знаешь, как я его отучал? Я разгонялся с пяти метров и бил ему в лоб. Он хотел продолжать играть в рамке и говорил "Сильнее бей". Я разгонялся и еще сильнее бил, и нос разбивал ему, а потом спрашивал: "Почему ты не ловишь, вратарь?"" - рассказал Селезнев в эфире программы "Футбольный формат".

Ранее Селезнев рассказал, как оказался в Колосе, ведь им интересовалось киевское Динамо.

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Все по теме:

Хоккей, Футбол, Евгений Селезнев.

Автор:

Телеграф
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