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Четверг, 07.01.2021
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Готовится к штурму рекорда: Селезнев встретил Рождество на пробежке (фото)

Готовится к штурму рекорда: Селезнев встретил Рождество на пробежке (фото)
Обновлено 16:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram e_seleznev

Украинский футболист Евгений Селезнев, выступающий на позиции нападающего в Колосе, поздравил всех с Рождеством Христовым.

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Экс-форвард сборной Украины разместил свое поздравление на своей страничке в Instagram, прикрепив к посту комментарий: "С Рождеством Христовым. Очень приятно встретить этот святой день на утренней пробежке".

 
 
 
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Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

"Телеграф" напоминает, что Евгений вернулся в чемпионат Украины с целью стать лучшим бомбардиром в истории национального первенства. На данный момент у нападающего в активе 116 забитых мячей. До рекорда Максима Шацких Селезневу осталось всего 8 голов.

В составе Колоса в сезоне 2020/21 35-летний Селезнев забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 12 поединках во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Селезнев угодил в скандал из-за высказываний о Крыме и украинском языке.

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Все по теме:

Футбол, Евгений Селезнев, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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