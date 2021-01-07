Готовится к штурму рекорда: Селезнев встретил Рождество на пробежке (фото)

Украинский футболист Евгений Селезнев, выступающий на позиции нападающего в Колосе, поздравил всех с Рождеством Христовым.

Экс-форвард сборной Украины разместил свое поздравление на своей страничке в Instagram, прикрепив к посту комментарий: "С Рождеством Христовым. Очень приятно встретить этот святой день на утренней пробежке".

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"Телеграф" напоминает, что Евгений вернулся в чемпионат Украины с целью стать лучшим бомбардиром в истории национального первенства. На данный момент у нападающего в активе 116 забитых мячей. До рекорда Максима Шацких Селезневу осталось всего 8 голов.

В составе Колоса в сезоне 2020/21 35-летний Селезнев забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 12 поединках во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Селезнев угодил в скандал из-за высказываний о Крыме и украинском языке.