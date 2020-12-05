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Украинский футболист оскандалился с высказываниями про Крым, Россию и русский язык (видео)

Украинский футболист оскандалился с высказываниями про Крым, Россию и русский язык (видео)
10:32 Сегодня Телеграф

Украинский форвард Евгений Селезнев считает, что в его стране никто не может говорить ему, на каком языке разговаривать. Поэтому у него и случился конфликт с главным тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем.

Об этом Селезнев заявил в интервью Виктору Вацко для YouTube-канала Вацко Live.

"Эмоции иногда мешают, а иногда помогают. Я не могу пропустить мимо ушей, если мне что-то не нравится", - подчеркнул он. 

Футболист рассказал, что изначально попросил Йовичевича на английском, чтобы он не давил на судью, на что он ответил, что Селезнев должен разговаривать с ним на украинском языке.

"Я очень хорошо говорю на украинском, но я хочу говорить на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать это? Я живу в свободной стране", - заявил спортсмен.

Также в ходе интервью Вацко затронул тему перехода Селезнева в ФК Кубань. Для журналиста такой выбор показался крайне странным.

"Вариант был необдуманный. Что мной руководило? Сын растет, в Донецке все осталось, хотелось что-то заработать. Но задаю сам себе вопрос, почему тогда не поехал в Китай, тоже были тогда предложения. До сих пор прокручиваю эту ситуацию. Не думал, что до такого дойдет", - согласился Селезнев.

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Говоря о другом украинском футболисте Ярославе Ракицком, который тоже перешел в российский футбольный клуб заявил, что не осуждает коллегу, а, наоборот, понимает и поддерживает.

"Кто-то может торговать, отдыхать в России, но в футбол играть почему-то нельзя. У нас половина олигархов, депутатов, их жены имеют бизнес в России. Одним можно, а другим, которые просто любят свое дело, нельзя", - подчеркнул нападающий.

На вопрос, почему он уехал играть в Россию, будучи игроком сборной Украины, в условиях войны между странами, форвард заявил, что он не думал, что до этого дойдет.

При этом Селезнев отметил, что сейчас Крым российский, а у него там находится мама, которая не может выехать.

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Все по теме:

Футбол, Евгений Селезнев, ФК Колос, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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