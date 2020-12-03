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Милевский прослезился после прощального матча за "Динамо" (Брест): трогательное видео

Милевский прослезился после прощального матча за "Динамо" (Брест): трогательное видео
23:03 Чт, 3 Декабрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт

Украинский нападающий Артем Милевский попрощался с Динамо-Брест. Трогательные моменты форвард показал в своем блоге на Youtube.

"Вот и закончился, наверное, мой последний выход на этот стадион, который не выглядит как "Ноу Камп", но здесь прошли лучшие моменты моей карьеры со времен киевского Динамо, и действительно приятно находиться здесь, хоть и в последний раз в качестве футболиста. Всем спасибо. Все, что мог, то сделал, все старались (о матче с Гродно, - прим. ред.). Спасибо зрителям, фанатам, которые пришли на стадион в такое непростое время. Очень хорошо, что я забил свой третий гол головой в карьере. Тяжело осознавать, что я сюда больше не вернусь. Огромное спасибо городу, всем тем, кто участвовал в этом. От души спасибо, но я не прощаюсь, ведь вернусь на эти трибуны в качестве болельщика. Динамо-Брест в моем сердце имеет очень большое значение. Чао", - заявил 35-летний Милевский на своем Youtube-канале "Миля".

Отметим, матч с Неманом (Гродно) завершился победой Динамо-Брест со счетом 3:1, однако команда Милевского по итогам чемпионата Беларуси заняла лишь 4-е место. "Золото" в первенстве выиграл Шахтер (Солигорск), который тренирует украинец Роман Григорчук.

Милевский выступал в Динамо-Брест с 2017 года. За это время он успел выиграть чемпионат Беларуси, Кубок Беларуси и трижды выигрывал Суперкубок Беларуси. Украинский нападающий в 82-х играх национального первенства сумел отличиться 18 голами и 24 голевыми передачами, также на его счету два гола в национальном кубке.

Отметим, ожидается, что Артем в ближайшее время вернется в Украину. Форвард неоднократно намекал сам, что собирается работать на родине.

 
 
 
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Публикация от timi1010 (@timi1010)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Милевский сравнил киевское и брестское Динамо.

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Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, ФК Динамо (Брест).

Автор:

Телеграф
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