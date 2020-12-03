Милевский: Брестское Динамо сильнее киевского коллективом

Одиозный украинский нападающий Артем Милевский поделился мнением касательно атмосферы в Динамо-Брест и Динамо (Киев). По мнению форварда, белорусский клуб сильнее коллективом, ведь в Динамо иностранцы и украинцы кучковались и команда при этом не была целостной.

"Мы встречались между собой (в товарищеском матче Динамо Киев - Динамо Брест, - прим. ред.), нам набили торбу (голов) и там, и там. Понятно, что разница в классе, конечно же, чувствуется. Она огромная между нашими командами. Мы и в Киеве получили и сейчас были на сборах получили три (гола) вообще без шансов. Разница в классе очевидная. Но если сравнить, допустим, коллективы, то в брестском "Динамо" он был и остается сильнее. В киевском "Динамо" мы больше дружили кучками, ведь было много иностранцев. Бразильцы отдельно, сербы и балканцы отдельно, мы, украинцы, отдельно, были группки", - рассказал Милевский на своем youtube-канале "Миля".

Ранее "Телеграф" сообщал о реакции Милевского на протесты в Беларуси.