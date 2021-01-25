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Пропил талант: Алиев нарвался на критику из-за нецензурного клипа

Пропил талант: Алиев нарвался на критику из-за нецензурного клипа
13:49 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм aliev_sasha8

Скандальный украинский экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины, а ныне блогер Александр Алиев опубликовал на своем Youtube-канале "Кент" клип на песню "Футбол в моей крови". В видео присутствует очень много ненормативной лексики, и Алиев нарвался на жесткую критику от украинцев в сети.

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В клипе помимо Александра снялся его не менее скандальный друг-футболист Артем Милевский, недавно перешедший в Минай, российский блогер Евгений "Красава" Савин , а также рэпер Альберт Kyivstoner Васильев.

"Кенты, всем привет! Ловите мой трек и сразу же клип о жизни и футболе.  Я всегда любил музыку и теперь попробовал себя на этом поле.  А вы пишите комменты как я зачитал?", - гласит сообщение под видеоклипом.

На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

В сети творчество бывшего футболиста оценили далеко не все.

"Полная деградация личности... А ведь был классным игроком и киевского "Динамо", и сборной Украины, зарабатывал миллионы долларов в год. И чем закончил. Стыдно сказать. Стыдно смотреть. Кстати, женщинам и детям уж точно такие "клипы" смотреть не стоит. Ни в коем случае", - написал реакцию на клип Алиева главный редактор газеты "Факты" Александр Швец.

"Черт побери с футбольным прошлым. Некоторые экс-персонажи игры миллионов не понимают, что делают. В погоне за просмотрам и дешевой славой некоторые Алиев при содействии некоего "Мили" записал клип о своих похождениях. Аудитория, на которую он рассчитан? Неустойчивые души подростков, которые не имеют понятия. А кто его имеет в 14 лет? Маловато. Смотрят по приколу, а потом воплощают историю "певца" в своей повседневной жизни. Где здесь извращения, а где норма? Извращения везде. Я в свои 51, имея двух дочерей, знаю об этом. Но более юная аудитория вряд ли. И не банят же такие видосики в сети", - отреагировал на клип спортивный журналист Руслан Свирин.

Реакция сети на клип Александра Алиева

Реакция сети на клип Александра Алиева

Реакция сети на клип Александра Алиева

Реакция сети на клип Александра Алиева

Реакция сети на клип Александра Алиева

Реакция сети на клип Александра Алиева

Реакция сети на клип Александра Алиева

 

 Реакция сети на клип Александра Алиева

"Телеграф" напоминает, что Алиев прославился не только благодаря своим выступлениям за Динамо и сборную Украины, но и множеством скандалов. Полузащитник обладал отличным дальним ударом, однако из-за своего образа жизни (о чем и поет сам Александр в песне) хавбек так и не реализовал свой потенциал. В итоге после своего второго пришествия в Динамо (2011-2013 годы) карьера игрока стремительно покатилась вниз до уровня любительского футбола. За сборную Украины Алиев отыграл в 28-и матчах, записав на свой счет шесть голов. Последним местом работы для Александра стал аматорский ФК Хмельницкий, где он занимал должность играющего тренера. Сейчас 35-летний Александр активно занимается блогерством, а также мечтает стать тренером. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алиев жестко раскритиковал лидера Динамо в новой передачи Влады Седан.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Александр Алиев, Артем Милевский, Футбол.
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