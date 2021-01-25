Пропил талант: Алиев нарвался на критику из-за нецензурного клипа

Скандальный украинский экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины, а ныне блогер Александр Алиев опубликовал на своем Youtube-канале "Кент" клип на песню "Футбол в моей крови". В видео присутствует очень много ненормативной лексики, и Алиев нарвался на жесткую критику от украинцев в сети.

В клипе помимо Александра снялся его не менее скандальный друг-футболист Артем Милевский, недавно перешедший в Минай, российский блогер Евгений "Красава" Савин , а также рэпер Альберт Kyivstoner Васильев.

"Кенты, всем привет! Ловите мой трек и сразу же клип о жизни и футболе. Я всегда любил музыку и теперь попробовал себя на этом поле. А вы пишите комменты как я зачитал?", - гласит сообщение под видеоклипом.

На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

В сети творчество бывшего футболиста оценили далеко не все.

"Полная деградация личности... А ведь был классным игроком и киевского "Динамо", и сборной Украины, зарабатывал миллионы долларов в год. И чем закончил. Стыдно сказать. Стыдно смотреть. Кстати, женщинам и детям уж точно такие "клипы" смотреть не стоит. Ни в коем случае", - написал реакцию на клип Алиева главный редактор газеты "Факты" Александр Швец.

"Черт побери с футбольным прошлым. Некоторые экс-персонажи игры миллионов не понимают, что делают. В погоне за просмотрам и дешевой славой некоторые Алиев при содействии некоего "Мили" записал клип о своих похождениях. Аудитория, на которую он рассчитан? Неустойчивые души подростков, которые не имеют понятия. А кто его имеет в 14 лет? Маловато. Смотрят по приколу, а потом воплощают историю "певца" в своей повседневной жизни. Где здесь извращения, а где норма? Извращения везде. Я в свои 51, имея двух дочерей, знаю об этом. Но более юная аудитория вряд ли. И не банят же такие видосики в сети", - отреагировал на клип спортивный журналист Руслан Свирин.

"Телеграф" напоминает, что Алиев прославился не только благодаря своим выступлениям за Динамо и сборную Украины, но и множеством скандалов. Полузащитник обладал отличным дальним ударом, однако из-за своего образа жизни (о чем и поет сам Александр в песне) хавбек так и не реализовал свой потенциал. В итоге после своего второго пришествия в Динамо (2011-2013 годы) карьера игрока стремительно покатилась вниз до уровня любительского футбола. За сборную Украины Алиев отыграл в 28-и матчах, записав на свой счет шесть голов. Последним местом работы для Александра стал аматорский ФК Хмельницкий, где он занимал должность играющего тренера. Сейчас 35-летний Александр активно занимается блогерством, а также мечтает стать тренером.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алиев жестко раскритиковал лидера Динамо в новой передачи Влады Седан.