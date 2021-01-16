"Вообще ни о чем": Алиев нещадно раскритиковал Цыганкова

Экс-футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев прошелся по лидеру киевского клуба Виктору Цыганкову. По словам Александра, уровень полузащитника не соответствует тем ценникам, которые ему приписывают, ведь уровень УПЛ - ни о чем. Также Алиев считает, что и сам мог бы успешно выступать в чемпионате Украины, хотя находится не в лучшей физической форме.

"Цыганкову не знают уже, где ценник вешать - 30-40 млн... Я всегда говорил: "уровень чемпионата Украины - вообще ни о чем". Были матчи с Барселоной и Ювентусом, чтобы себя проявить. Что показал Цыганков в этой ЛЧ? Забил с пенальти Ференцварошу? Я сейчас со своим весом тоже могу играть на уровне УПЛ", - цитирует Алиева Footballua.tv.

В сезоне 2020/21 Виктор Цыганков с 8 голами в активе возглавляет бомбардирскую гонку в чемпионате Украины. Кроме того, на счету 23-летнего правого вингера Динамо 3 ассиста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что трансферные планы Динамо кардинально поменялись из-за нехватки средств.