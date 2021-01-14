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Планы Динамо в зимнее трансферное окно кардинально изменились

Планы Динамо в зимнее трансферное окно кардинально изменились
13:13 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Динамо, планировавшее совсем недавно приобретение израильского полузащитника Маккаби Петах-Тиква Лиэля Абады за несколько миллионов евро, похоже, полностью откажется от дорогих покупок футболистов в зимнее трансферное окно. Теперь киевляне сосредоточатся на подписании свободных агентов и перспективной молодежи. Об этом сообщает telegram-канал Динамо Киев Inside.

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По информации источника, деньги, которые киевляне заработали в еврокубках, приходят от УЕФА маленькими траншами, а основная часть этих средств поступит лишь после окончания сезона. Таким образом, вице-чемпионы Украины не могут позволить себе дорогие покупки этой зимой и их взор вновь направится на внутренний рынок. Сообщается, что хорват Кристиан Якич и Владислав Кочергин все еще на прицеле у Динамо, а вот Лиэль Абада и бразилец Линкольн - нет.

"Вопрос по многомиллионным покупкам для Динамо закрыт", - гласит сообщение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо вышло из отпуска и вместе с командой свою первую тренировку за долгое время провел Артем Беседин.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол.
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