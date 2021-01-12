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Беседин засветился на первой тренировке Динамо в новом году (видео)

Беседин засветился на первой тренировке Динамо в новом году (видео)
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм artembesedin

В воскресенье, 10 января, Динамо вернулось из отпуска. Футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали плановые тесты на COVID-19, а уже 11 января динамовцы провели первую тренировку в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт вице-чемпионов Украины.

"Зверь": защитник Динамо стал качком в отпуске (фото)

Футболисты соскучились друг по другу и делились впечатлении от отпуска, ведь многим из них было что рассказать. Тренировка прошла в дружеской атмосфере, игроки много улыбались и бегали с хорошим настроением.

Особенным занятием было для нападающего Динамо Артема Беседина, который отбыл свою годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и впервые потренировался с командой. Форвард рассказал, что очень рад вернуться на поле и поведал, что отпуск провел в зале, работая над кондициями. "Был дома, с семьей, никуда не ездили отдыхать. Готовился на базе, занимался практически каждый день в зале. Должен быть хорошо подготовлен", - цитирует Беседина пресс-служба Динамо.

Видео первой тренировки Динамо в 2021 году:

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Артем Беседин.

Автор:

Телеграф
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