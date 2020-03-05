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Доктор перепутал таблетки: стали известны подробности допинг-скандала вокруг Беседина

Доктор перепутал таблетки: стали известны подробности допинг-скандала вокруг Беседина
18:34 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Беседин стал жертвой врачебной ошибки. Стали известны детали истории, которая привела к годовой дисквалификации нападающего Динамо.

По информации ТК Футбол, в допинг-пробе футболиста был обнаружен фонтурацетам, об этом в эксклюзивном интервью телеканалам Футбол сообщил координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко.

Фонтурацетам - это стимулятор, поэтому в соревновательный период ВАДА запрещает его употребление. Уже известно, как препарат попал в организм Беседина. Артем якобы попросил у клубного врача таблетку от головной боли, в свою очередь, медик ошибочно дал ему препарат, действующим веществом которого был фонтурацетам.

"Это стимулятор, который увеличивает мозговую активность и психическую энергию. При малых дозах он просто увеличивает психическую активность и память.

По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор дал этот препарат.

Динамо продлило нападающего

По одной из версий, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры", - говорит Максим Бецко.

В нынешнем сезоне Артем провел 23 матча в составе Динамо, отметившись 8 голами. Также на его счету один матч и один гол за сборную Украины в выездной игре отбора на чемпионат Европы против Сербии. Недавно президент Динамо Игорь Суркис заявил, что готов бороться за Беседина в УЕФА. Киевляне изучают возможность подачи апелляции на решение.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Артем Беседин, Максим Бецко.
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