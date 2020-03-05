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Динамо продлило нападающего

Динамо продлило нападающего
15:20 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Киевляне хотят сохранить форварда Назария Русина в команде до 2025 года.

Официальный сайт Динамо сообщает, что клуб продлил действующее соглашение с нападающим команды Назарием Русиным.

Форвард подписал новый контракт до 2025 года. Русин защищает цвета киевлян с 2015-го года, всего во всех турнирах он провел 29 поединков, в которых отметился семью голами.

"Хочу поблагодарить, в первую очередь, Бога за то, что он дал мне шанс остаться в киевском Динамо и продлить контракт на пять лет с такой большой командой".

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"Конкуренция за место в составе – это здорово, футболисты становятся намного лучше благодаря ей. А кто будет играть, я или Соль, – увидим в течение сезона. Что касается того, что я был лучшим бомбардиром Динамо на зимних сборах, то это всегда приятно, но главное – забивать в официальных играх, и я хочу забить как можно больше мячей", — сказал Русин официальному сайту клуба.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Назарий Русин.
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