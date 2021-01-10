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"Зверь": защитник Динамо стал качком в отпуске (фото)

"Зверь": защитник Динамо стал качком в отпуске (фото)
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм popov19

Центральный защитник киевского Динамо Денис Попов после скандалов, связанных с его личной жизнью, похоже, всерьез занялся своей физической формой. Центрбек сборной Украины провел отпуск, занимаясь в тренажерном зале, и теперь показал плоды своей работы.

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"Только работа", - подписал пост Попов в Instagram, прикрепив несколько снимков с обнаженным торсом.

 
 
 
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Публикация от Denys Popov (@popov19)

Пользователи оценили старания динамовца, а также отметили, что он уже превзошел в мускулатуре своего кумира Серхио Рамоса из Реала: "Зверь", "Та Рамос дрищ по сравнению с Деном", "Красавчик, но нужно с мячом больше работать, чтобы не делать ошибок", "Ого махина, уже и кумира превзошел", "Украинский Серхио Рамос", "Рамос вышел с чата", "Буйвол".

В сезоне 2020/21 21-летний Попов провел 14 матчей за Динамо во всех турнирах, записав на свой счет два гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Денис расстался с известной украинской спортсменкой.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Денис Попов.

Автор:

Телеграф
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