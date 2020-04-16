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Шевченко может помочь с трансфером "динамовца" в Милан

Шевченко может помочь с трансфером "динамовца" в Милан
13:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Милан попытается купить защитника киевского Динамо Попова.

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов может продолжить карьеру в Италии, сообщает Milan News 24.

По информации источника, новым клубом 21-летнего украинца может стать "Милан". "Россонери" видят в нём замену Матео Мусаккио, с которым не удалось договориться о новом контракте. Киевский клуб уже дал согласие на переговоры о продаже Попова, и в ближайшее время миланцы смогут начать обсуждение с агентом игрока. Ожидается, что сумма трансфера не превысит € 15 млн.

Отмечается, что поспособствовать переходу Попова из "Динамо" в "Милан" может бывший футболист обоих клубов, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В своё время экс-нападающий проследовал по аналогичному маршруту.

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Попов является воспитанником «Динамо», а за основную команду киевлян выступает с прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Украины, забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.

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Андрей Шевченко, ФК Милан, ФК Динамо (Киев), Денис Попов.
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