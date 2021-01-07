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Футболист Динамо назвал самого "жирного" игрока команды (видео)

Футболист Динамо назвал самого "жирного" игрока команды (видео)
21:05 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко стал героем программы "Отдушивдушу" на одноименном Youtube-канале.

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Футболист, отвечая на вопрос о самом толстом игроке команды, выделил вратаря Георгия Бущана. Однако Миколенко уточнил, что кипер - "самый жирный по проценту жира".

"Жора Бущан по проценту жира. Он меня убьет просто после эфира (смеется). Телосложение у него такое. У кого-то есть пресс, а у него просто не видно пресса. Он не толстый, но самый жирный. Самый жирный по проценту жира", - рассказал Миколенко.

В сезоне 2020/21 21-летний Миколенко отыграл за Динамо в 17-и поединках во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Миколенко оконфузился, отвечая на вопрос про Чернобыль.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Виталий Миколенко.

Автор:

Телеграф
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