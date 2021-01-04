"Там что-то взорвалось": украинский футболист "удивил" знаниями о Чернобыле (видео)

Защитник Динамо Виталий Миколенко оказался героем нового выпуска "Отдушивдушу" на одноименно Youtube-канале. Отвечая на один из вопросов футболист оконфузился.

Миколенко, который уже во второй раз попал в "Отдушивдушу", отвечал на вопрос "за что ему стыдно". Виталий припомнил, что в первом выпуске передачи не знал, когда распался Советский Союз и за это ему стыдно. На этот раз он не перепутал и сказал правильный год, однако припомнил, что в 1986 году "был Чернобыль". Интервьюер вцепился за эту фразу и раскрутил Миколенко на череду нелепых ответов.

В смысле был Чернобыль?

- Ну вот эти все события в Чернобыле

Какие?

- Реактор там что-то. Я не помню. Не могу точно сказать, а сейчас скажу какую-то хе**ю, а потом скажут "ты не правильно сказал". Там что-то взорвалось.

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