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"Там что-то взорвалось": украинский футболист "удивил" знаниями о Чернобыле (видео)

"Там что-то взорвалось": украинский футболист "удивил" знаниями о Чернобыле (видео)
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм mikola_16

Защитник Динамо Виталий Миколенко оказался героем нового выпуска "Отдушивдушу" на одноименно Youtube-канале. Отвечая на один из вопросов футболист оконфузился.

Футболист Динамо взорвал Instagram совместным фото топлес с женой

Миколенко, который уже во второй раз попал в "Отдушивдушу", отвечал на вопрос "за что ему стыдно". Виталий припомнил, что в первом выпуске передачи не знал, когда распался Советский Союз и за это ему стыдно. На этот раз он не перепутал и сказал правильный год, однако припомнил, что в 1986 году "был Чернобыль". Интервьюер вцепился за эту фразу и раскрутил Миколенко на череду нелепых ответов. 

 В смысле был Чернобыль?

- Ну вот эти все события в Чернобыле

Какие?

- Реактор там что-то. Я не помню. Не могу точно сказать, а сейчас скажу какую-то хе**ю, а потом скажут "ты не правильно сказал". Там что-то взорвалось.

Ранее Миколенко поведал о своей самой дорогой покупке в жизни.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Чернобыль.

Автор:

Телеграф
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