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Среда, 30.12.2020
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Футболист Динамо взорвал Instagram совместным фото топлес с женой

Футболист Динамо взорвал Instagram совместным фото топлес с женой
Обновлено 13:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм inna__karavaieva

Беременная жена украинского футболиста Динамо Александра Караваева Инна опубликовала яркий снимок в Instagram. 

Жена Коноплянки устроила соблазнительную фотосессию в Мексике

Красотка нежно обнимает мужа, стоя спиной к объективу камеры лишь в одних плавках. А супруг демонстрирует свое "главное сокровище". Снимок пары был сделан на отдыхе на Мальдивах.

 
 
 
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Публикация от @inna__karavaieva

Отметим, Инна беременна. Об этом она сообщила сама в конце ноября, опубликовав фото с округлившимся животиком.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @inna__karavaieva

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @inna__karavaieva

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @inna__karavaieva

Напомним, в текущем сезоне Караваев сыграл в 19-и матчах за Динамо во всех турнирах, оформив один ассист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что невеста Криштиану Роналду засветила стройные ножки в Дубае.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Караваев, Инна Караваева.

Автор:

Телеграф
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