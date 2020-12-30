Футболист Динамо взорвал Instagram совместным фото топлес с женой

Беременная жена украинского футболиста Динамо Александра Караваева Инна опубликовала яркий снимок в Instagram.

Красотка нежно обнимает мужа, стоя спиной к объективу камеры лишь в одних плавках. А супруг демонстрирует свое "главное сокровище". Снимок пары был сделан на отдыхе на Мальдивах.

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Отметим, Инна беременна. Об этом она сообщила сама в конце ноября, опубликовав фото с округлившимся животиком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @inna__karavaieva

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @inna__karavaieva

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @inna__karavaieva

Напомним, в текущем сезоне Караваев сыграл в 19-и матчах за Динамо во всех турнирах, оформив один ассист.

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