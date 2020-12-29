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Невеста Роналду показала стройные ножки в ссадинах (фото)

Невеста Роналду показала стройные ножки в ссадинах (фото)
Обновлено 18:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм georginagio

Невеста и мать дочери португальского футболиста Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала, как проводит время в Дубае.

Роналду трогательно высказался о соперничестве с Месси

Красотка опубликовала новое фото в Instagram, которым взбудоражила поклонников. Испанская модель продемонстрировала обнаженные ножки, которые закинула на журнальный столик, подчеркнув их стройность.

 
 
 
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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Джорджина позировала в кресле, смотря телевизор. О чем сообщила в предыдущем посте:

 
 
 
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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

"В это Рождество мы должны быть связаны с теми, кого любим. Вот почему я встретилась со своей сестрой Иваной. Вместе мы посмотрели новый фильм "Полночное небо" с Джорджем Клуни в главной роли. Нам понравилось, и мы почувствовали как напряжение, так и эмоции, рекомендую!" - написала  Родригес.

Внимательные подписчики отметили, что у звезды на ногах были заметны ссадины, которые она забыла или не захотела скрыть. Также мужская аудитория девушки под снимком написала много комплиментов и признаний в любви. За пять часов фото набрало более миллиона лайков и почти 5 тысяч комментариев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду оказался в числе номинантов на премию "Лучший игрок по версии ФИФА", однако проиграл поляку Роберту Левандовски.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Футбол, Джорджина Родригес.

Автор:

Телеграф
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