Невеста Роналду показала стройные ножки в ссадинах (фото)

Невеста и мать дочери португальского футболиста Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала, как проводит время в Дубае.

Красотка опубликовала новое фото в Instagram, которым взбудоражила поклонников. Испанская модель продемонстрировала обнаженные ножки, которые закинула на журнальный столик, подчеркнув их стройность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Джорджина позировала в кресле, смотря телевизор. О чем сообщила в предыдущем посте:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

"В это Рождество мы должны быть связаны с теми, кого любим. Вот почему я встретилась со своей сестрой Иваной. Вместе мы посмотрели новый фильм "Полночное небо" с Джорджем Клуни в главной роли. Нам понравилось, и мы почувствовали как напряжение, так и эмоции, рекомендую!" - написала Родригес.

Внимательные подписчики отметили, что у звезды на ногах были заметны ссадины, которые она забыла или не захотела скрыть. Также мужская аудитория девушки под снимком написала много комплиментов и признаний в любви. За пять часов фото набрало более миллиона лайков и почти 5 тысяч комментариев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду оказался в числе номинантов на премию "Лучший игрок по версии ФИФА", однако проиграл поляку Роберту Левандовски.