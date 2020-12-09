Роналду трогательно высказался о соперничестве с Месси

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду высказался о своем соперничестве с форвардом Барселоны Лионелем Месси после матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в котором КриРо отметился дублем на "Камп Ноу". По словам пятикратного обладателя "Золотого мяча", он никогда не считал аргентинца "врагом на поле".

"Мы бывали на разных церемониях награждения уже 12-13 лет, и я никогда не считал его соперником, это все подогревали в СМИ. Мы всегда отлично ладили. И если вы спросите Месси, он скажет вам то же самое", - цитирует Роналду football-italia.

"Телеграф" напоминает, что Ювентус вместе с Роналду выиграл группу G, где выступало Динамо. Украинский клуб после победы над Ференцварошем занял третье место в квартете и сыграет в плей-офф Лиги Европы.