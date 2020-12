ФИФА назвала лучшего футболиста мира

В четверг, 17 декабря, в Цюрихе в штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) состоялась церемония награждения лучших футболистов и тренеров сезона в мужском и женском футболе The Best FIFA Football Awards.

Лучшим футболистом прошлого сезона по версии ФИФА стал поляк Роберт Левандовски (Бавария), который обошел в голосовании аргентинца Лионеля Месси (Барселона) и португальца Криштиану Роналду (Ювентус). В прошлом сезоне Роберт вместе с Баварией выиграл требл: Кубок Германии, Бундеслигу и Лигу чемпионов. В кампании 2019/20 Левандовски забил 55 голов в 47 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Все победители номинаций The Best FIFA Football Awards:

Лучшая футболистка - Люси Бронз (Англия, Манчестер Сити)

Команда года в мужском футболе: Алиссон Беккер (Ливерпуль), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль), Серхио Рамос (Реал), Альфонсо Дэвис (Бавария), Йосуа Киммих (Бавария), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Тьяго Алькантара (Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Роберт Левандовски (Бавария), Криштиану Роналду (Ювентус).

Команда года в женском футболе:

Премия Пушкаша (за лучший гол сезона) - Сон Хын Мин (Южная Корея, Тоттенхэм)

Лучший вратарь у мужчин - Мануэль Нойер (Германия, Бавария)

Лучший вратарь у женщин - Сара Буадди (Франция, Лион)

Лучший тренер в мужском футболе - Юрген Клопп (Германия, Ливерпуль)

It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Лучший тренер в женском футболе - Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Нидерландов)

Премию FIFA fair play выиграл Маттео Агнес, спасший сопернику жизнь на поле во время матча.

Congratulations Mattia Agnese on winning the FIFA Fair Play Award. While playing for Ospedaletti, the teenager admirably saved the life of an opponent who had lost consciousness following a clash of heads #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/iGAzEIfpDq — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Премия "Фан года" досталась болельщику Маривалдо, который ходит пешком 60 км на домашние матчи своей любимой команды.

Marivaldo walks into history! The man who unbelievably walks 60 kilometres to watch @sportrecife home matches wins the FIFA Fan Award 2020 #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/NZwCGdPjH4 — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роберт Левандовски выиграл награду лучшему игроку по версии УЕФА.