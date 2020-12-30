Жена Коноплянки устроила соблазнительную фотосессию в Мексике

Украинские футболисты в основном проводят свои отпуска перед Новым годом в теплых краях. Жена полузащитника сборной Украины и донецкого Шахтера Евгения Коноплянки Виктория опубликовала пляжную фотосессию из теплой Мексики.

Красотка позировала в черно-белом купальником с высокой талией на фоне высоток курортного города Канкун.

Кроме того, Виктория поделилась видео с отдыха на Карибском море.

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Евгений Коноплянка в текущем сезоне выпал из основного состава Горняков. В кампании 2020/21 31-летний вингер сыграл всего в четырех матчах и голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жена капитана Динамо прилетела на Мальдивы и тут же устроила фотосессию в купальнике.