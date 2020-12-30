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Жена Коноплянки устроила соблазнительную фотосессию в Мексике

Жена Коноплянки устроила соблазнительную фотосессию в Мексике
12:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм vikakonoplyanka

Украинские футболисты в основном проводят свои отпуска перед Новым годом в теплых краях. Жена полузащитника сборной Украины и донецкого Шахтера Евгения Коноплянки Виктория опубликовала пляжную фотосессию из теплой Мексики.

Жена футболиста Шахтера показала семейное фото с Мальдив на фоне заката

Красотка позировала в черно-белом купальником с высокой талией на фоне высоток курортного города Канкун.

Кроме того, Виктория поделилась видео с отдыха на Карибском море.

 
 
 
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Публикация от  (@vikakonoplyanka)

Евгений Коноплянка в текущем сезоне выпал из основного состава Горняков. В кампании 2020/21 31-летний вингер сыграл всего в четырех матчах и  голевыми действиями не отмечался. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жена капитана Динамо прилетела на Мальдивы и тут же устроила фотосессию в купальнике.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Евгений Коноплянка, Виктория Коноплянка.

Автор:

Телеграф
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