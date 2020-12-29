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Жена футболиста Шахтера показала семейное фото с Мальдив на фоне заката

Жена футболиста Шахтера показала семейное фото с Мальдив на фоне заката
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм julia_krivtsova

Супруга защитника сборной Украины и донецкого Шахтера Сергея Кривцова Юлия поностальгировала по Мальдивам.

Жена футболиста Динамо пожаловалась на отсутствие снега по прилету с Мальдив (фото)

Жена футболиста в своем instagram опубликовала семейное фото с отдыха на фоне заката, сопроводив его комментарием: "Это мог бы быть наш вечер, но мы дома на диване".

 
 
 
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Публикация от Julia Krivtsova (@julia_krivtsova)

Юлия, проводя время на Мальдивах, не забывала о своих подписчиках и нередко радовала их новыми фото. На отдых красавица отправилась не только с мужем, но и со своими детьми - Андреем, Алисой и Есенией. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезда Шахтера засветил свою возлюбленную на отдыхе на Мальдивах.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Сергей Кривцов, Мальдивы, Юлия Кривцова.

Автор:

Телеграф
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