Жена футболиста Шахтера показала семейное фото с Мальдив на фоне заката

Супруга защитника сборной Украины и донецкого Шахтера Сергея Кривцова Юлия поностальгировала по Мальдивам.

Жена футболиста в своем instagram опубликовала семейное фото с отдыха на фоне заката, сопроводив его комментарием: "Это мог бы быть наш вечер, но мы дома на диване".

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Юлия, проводя время на Мальдивах, не забывала о своих подписчиках и нередко радовала их новыми фото. На отдых красавица отправилась не только с мужем, но и со своими детьми - Андреем, Алисой и Есенией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезда Шахтера засветил свою возлюбленную на отдыхе на Мальдивах.