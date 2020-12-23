Жена футболиста Шахтера показала, как проводит время на Мальдивах (фото)

После тяжелой первой половины сезона футболисты УПЛ отправились отдыхать.

Неделю назад украинский футболист Сергей Кривцов, выступающий на позиции центрального защитника в Шахтере, отправился с семьей на Мальдивы. С собой центрбек взял жену Юлию и троих детей - Андрея, Алису и Есению. Супруга футболиста радует подписчиков в instagram не только горячими фотографиями в купальнике, но и семейными снимками.

Все фото instagram julia_krivtsova

В текущем сезоне 29-летний Кривцов провел шесть матчей во всех турнирах за Шахтер, отметившись одним забитым мячом. По итогам первой половины сезона дончане пробились в плей-офф Лиги Европы и занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Динамо на 1 балл.

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще один защитник Горняков отдыхает на Мальдивах.