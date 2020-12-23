Футболист Шахтера свозил семью на Мальдивы (фото)

В украинском футболе настало время отпуска и многие украинские футболисты отправились в теплые края. Защитник Шахтера Николай Матвиенко отвез свою семью на Мальдивы.

Футболист постоянно радует подписчиков семейными снимками с отпуска, где он отдыхает вместе со своей женой Анной и дочерью Марией.

В текущем сезоне 24-летний центрбек принял участие в 16 играх за Шахтер во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу. Горняки по итогам первой части сезона расположились на второй позиции в турнирной таблице УПЛ, а также пробились в плей-офф Лиги Европы, где уже знают своего первого соперника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер Динамо засветил грудь своей девушки на отдыхе в Мексике.