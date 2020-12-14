Шахтер и Динамо узнали имена соперников по 1/16 финала Лиги Европы

В понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21. Украинские команды Шахтер и Динамо узнали имена своих следующих соперников в еврокубке.
По итогам жеребьевки Шахтер встретится с израильским Маккаби Тель-Авив, а Динамо проведет матч с бельгийским Брюгге украинца Эдуарда Соболя.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы:
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Первые игры 1/16 финала ЛЕ пройдут 18-го февраля 2021 года, а ответные поединки - 25 февраля. Киевляне свои выступления начнут дома, а Горняки стартуют в плей-офф Лиги Европы в гостях.
Ранее "Телеграф" сообщал о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.