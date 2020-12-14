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Шахтер и Динамо узнали имена соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Шахтер и Динамо узнали имена соперников по 1/16 финала Лиги Европы
14:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер europaleague

В понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21. Украинские команды Шахтер и Динамо узнали имена своих следующих соперников в еврокубке.

По итогам жеребьевки Шахтер встретится с израильским Маккаби Тель-Авив, а Динамо проведет матч с бельгийским Брюгге украинца Эдуарда Соболя.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы:

 
 
 
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Публикация от UEFA Europa League (@europaleague)

  • Вольфсберг - Тоттенхэм
  • Динамо (Киев) - Брюгге
  • Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
  • Бенфика - Арсенал
  • Црвена Звезда - Милан
  • Антверпен - Рейнджерс
  • Славия - Лестер Сити
  • РБ Зальцбург - Вильярреал
  • Брага - Рома
  • Краснодар - Динамо (Загреб)
  • Янг Бойз - Байер
  • Мольде - Хоффенхайм
  • Гранада - Наполи
  • Маккаби Тель-Авив - Шахтер
  • Лилль - Аякс
  • Олимпиакос - ПСВ

Первые игры 1/16 финала ЛЕ пройдут 18-го февраля 2021 года, а ответные поединки - 25 февраля. Киевляне свои выступления начнут дома, а Горняки стартуют в плей-офф Лиги Европы в гостях.

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.

Автор:

Телеграф
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