Барселона против ПСЖ и другие результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. По итогам жребия сформировались 8 пар, которые продолжат борьбу в турнире уже в следующем году. Самым примечательным противостоянием станет принципиальная дуэль давних знакомых Барселоны и ПСЖ. Также отметим, что Аталанта Руслана Малиновского сразится с Реалом.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

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Боруссия М - Манчестер Сити

Лацио - Бавария

Атлетико - Челси

Порто - Ювентус

Барселона - ПСЖ

Севилья - Боруссия Д

Аталанта - Реал Мадрид

Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 16-17 и 23-24 февраля 2021 года, а ответные поединки - 9-10 и 16-17 марта. Победители групп ЛЧ свои вторые матчи проведут дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы. У нас на сайте доступна текстовая трансляция мероприятия.