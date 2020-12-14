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Барселона против ПСЖ и другие результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Барселона против ПСЖ и другие результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм championsleague

В понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. По итогам жребия сформировались 8 пар, которые продолжат борьбу в турнире уже в следующем году. Самым примечательным противостоянием станет принципиальная дуэль давних знакомых Барселоны и ПСЖ. Также отметим, что Аталанта Руслана Малиновского сразится с Реалом.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

 
 
 
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Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

  • Боруссия М - Манчестер Сити
  • Лацио - Бавария
  • Атлетико - Челси
  • Порто - Ювентус
  • Барселона - ПСЖ
  • Севилья - Боруссия Д
  • Аталанта - Реал Мадрид

Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 16-17 и 23-24 февраля 2021 года, а ответные поединки - 9-10 и 16-17 марта. Победители групп ЛЧ свои вторые матчи проведут дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы. У нас на сайте доступна текстовая трансляция мероприятия.

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Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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