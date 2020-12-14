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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
13:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер europaleague

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/16 финала Лига Европы. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 14:00 по киевскому времени.

Отметим, на этой стадии турнира в борьбу вступают два украинских клуба - Динамо и Шахтер.

Регламент

24 команды, успешно преодолевшие групповой этап ЛЕ, и еще 8 клубов, занявших третье место на групповой стадии ЛЧ, были разделены на две группы: сеяные (победители квартетов ЛЕ, а также четыре лучшие команды из Лиги чемпионов) и несеяные (вице-чемпионы групп и четыре худшие команды из ЛЧ). 

Сеяные: Рома (Италия), Арсенал (Англия), Байер (Германия), Рейнджерс (Шотландия), ПСВ (Нидерланды), Наполи (Италия), Лестер (Англия), Милан (Италия), Вильярреал (Испания), Тоттенхэм (Англия), Динамо Загреб (Хорватия), Хоффенхайм (Германия), Манчестер Юнайтед (Англия), Брюгге (Бельгия), Аякс (Нидерланды), Шахтер (Украина).

Несеяные: Янг Бойз (Швейцария), Мольде (Норвегия), Славия (Чехия), Бенфика (Португалия), Гранада (Испания), Реал Сосьедад (Испания), Брага (Португалия), Лилль (Франция), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Антверпен (Бельгия), Вольфсбергер (Австрия), Црвена Звезда (Сербия), Зальцбург (Австрия), Олимпиакос (Греция), Динамо (Украина), Краснодар (Россия).

По регламенту на стадии 1/16 финала Лиги Европы не могут встретиться команды из одной ассоциации и клубы, игравшие друг с другом на групповой стадии еврокубка. Кроме того, российский Краснодар точно не попадет на Шахтер по решению УЕФА.

Отметим, первые матчи 1/16 финала ЛЕ пройдут 18-го февраля 2021 года, а ответные игры - 25 февраля. Несеяные команды стартуют дома.

Напомним, луганская Заря завершила свои выступления в Лиге Европы, без шансов уступив Браге

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Жеребьевка Лиги Европы.

Автор:

Телеграф
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