Хлопнуть дверью не получилось: Заря уступила Браге в Португалии (видео)

В четверг, 10 декабря, луганская Заря проводила свой заключительный матч групповой стадии Лиги Европы 2020/21 против Браги. Встреча состоялась на стадионе "Брага Мунисипал" и завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского коллектива.

В первом тайме хозяева владели ощутимым преимуществом и помимо дальних ударов Андре Орты создали несколько убойных моментов, но Зе Карлуш с линии вратарской пробил выше ворот в ситуации когда вратарь Зари Шевченко был отыгран, Галено с трех метров умудрился промахнуться, а Руис не сумел переиграть кипера луганчан в ближнем бою. Гости ответили лишь одним опасным ударом Кабаева под занавес тайма.

Второй тайм начался с атак луганчан, однако Брага тут же ответила опасным штрафным ударом от Жоау Новайша, который пробил прямо в перекладину. Через несколько минут Абу-Ханна после удара Галено срезал мяч в собственные ворота. Спустя еще 7 минут вышедшие на замену Медейруш и Рикарду Орта организовали второй гол хозяев: первый исполнил блестящую разрезную передачу, а второй без проблем переиграл Шевченко.

Брага 2:0 Заря

Голы: Абу-Ханна 61' (автогол), Медейруш 68'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео первого гола Браги:

Видео второго гола Браги:

Составы команд:

Брага: Са, Зе Карлуш (Виана, 73), Карму, Тормена, Силва, Франсержиу, Новайш (Аль-Мусрати, 76), А. Орта (Р. Орта, 68), Галено, Гильерме (Паулиньо, 68), Руис (Медейруш, 68).

Заря: Шевченко, Фаворов (Хомченовский, 87), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс, Назарина, Юрченко, Кочергин (Поддубный, 87), Кабаев (Лунев, 77), Гладкий (Перович, 77), Громов (Гринь, 77).

Отметим, этот поединок турнирных целей не преследовал, ведь из квартета G Лестер и Брага досрочно пробились в следующий раунд ЛЕ. По итогам матчей 6-го тура англичане (13 очков) выиграли группу, португальцы (13 очков) заняли второе место, Заря (6 очков) - третья, а греческий АЕК (3 очка) - последний.

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