Динамо победой над командой Реброва попрощалось с Лигой чемпионов (видео)

Во вторник, 8 декабря, Динамо в рамках последнего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимало венгерский Ференцварош, который тренирует украинец Сергей Ребров. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

В первом тайме Динамо практически не создало остроты у ворот гостей, которые выглядели предпочтительнее. При этом Ференцварош, хоть и играл лучше, забить так и не сумел. А в начале второго тайма Денис Попов ударом головой после подачи со штрафного от Карлоса Де Пены открыл счет в игре.

Динамо 1:0 Ференцварош

Гол: Попов 60'

Предупреждения: Де Пена 27', Гармаш 37' - Ляйдуни 45', Харатин 47', Блажич 59', Исаэл 84'

Составы команд:

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук (Андриевский, 90+2), Гармаш (Шепелев, 70) — Цыганков (Леднев, 86), Вербич (Родригес, 86), Де Пена (Супряга, 69).

Ференцварош: Дибус — Ловренчич (Ботка, 80), Блажич, Двали, Хайстер — Лайдуни, Харатин (Исаэл, 74), Сомалия — Узуни (Батурина, 74), Нгуен (Боли, 86), Зубков (Мак, 81).

Эта победа позволила Динамо занять третье место в турнирной таблице группы G, и теперь киевляне сыграют в плей-офф Лиги Европы в 2021 году. Ференцварош Сергея Ребровая попрощался с еврокубками.

"Телеграф" напоминает, что завтра, 9 декабря, свой матч 6-го тура ЛЧ сыграет Шахтер, которому будет противостоять грозный Интер. У нас на сайте будет доступна прямая текстовая трансляция этого поединка.