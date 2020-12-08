Интер - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 9 декабря, Интер в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 примет донецкий Шахтер. Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Рассудит игру словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Интер -:- Шахтер

(начало в 22:00)

Турнирное положение клубов обязывает обе команды атаковать, причем Интер, в случае поражения или ничьей, попрощается с еврокубками. Шахтеру для выхода в плей-офф ЛЧ может хватить и ничьей, но только, если Реал допустит осечку в параллельной игре в Боруссией М. При поражении подопечные Луиша Каштру могут не увидеть евровесну в текущем сезоне.

Турнирное положение команд в группе B:

На внутренней арене Шахтер в своем последнем матче разгромил Минай, а Интер добыл убедительную победу над Болоньей.

В Украине покажут матч Шахтер - Интер в прямом эфире, а букмекеры уже озвучили свой прогноз на игру.