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Интер - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Интер - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
19:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

В среду, 9 декабря, Интер в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 примет донецкий Шахтер. Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Рассудит игру словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Интер -:- Шахтер

(начало в 22:00)

Турнирное положение клубов обязывает обе команды атаковать, причем Интер, в случае поражения или ничьей, попрощается с еврокубками. Шахтеру для выхода в плей-офф ЛЧ может хватить и ничьей, но только, если Реал допустит осечку в параллельной игре в Боруссией М. При поражении подопечные Луиша Каштру могут не увидеть евровесну в текущем сезоне.

Турнирное положение команд в группе B:

На внутренней арене Шахтер в своем последнем матче разгромил Минай, а Интер добыл убедительную победу над Болоньей.

 В Украине покажут матч Шахтер - Интер в прямом эфире, а букмекеры уже озвучили свой прогноз на игру

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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