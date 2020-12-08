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Интер - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Интер - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Обновлено 13:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCShakhtar

В среду, 9 декабря, донецкий Шахтер в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 сыграет выездную игру против Интера. Встреча состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Интер - Шахтер покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, поединок в режиме-live в сети можно будет посмотреть на сервисах oll.tv и megogo. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой также будут доступны видео лучших моментов игры.

Ранее "Телеграф" сообщал, кого Луиш Каштру взял с собой в Милан на игру.

"Телеграф" напоминает, что первая игра между командами завершилась ничьей, однако Интер владел тотальным преимуществом.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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