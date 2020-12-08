Каштру назвал заявку Шахтера на "матч жизни" с Интером

В среду, 9 декабря, донецкий Шахтер ожидает трудное испытание в виде решающего матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 с Интером. Горнякам для продолжения борьбы в еврокубках необходимо не проиграть в Милане или надеяться на осечку Реала в матче с Менхенгладбахом.
Накануне встречи главный тренер Шахтера Луиш Каштру назвал имена футболистов, которые отправятся на игру в Милан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
Защитники: Додо, Хочолава, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Судаков.
Нападающие: Дентиньо, Вьюнник.
Матч Интер - Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени.
"Телеграф" напоминает, что первая "стычка" между командами в текущем розыгрыше ЛЧ прошла в Киеве, где дончане в тяжелом поединке отстояли ничью.