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Каштру назвал заявку Шахтера на "матч жизни" с Интером

Каштру назвал заявку Шахтера на "матч жизни" с Интером
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

В среду, 9 декабря, донецкий Шахтер ожидает трудное испытание в виде решающего матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 с Интером. Горнякам для продолжения борьбы в еврокубках необходимо не проиграть в Милане или надеяться на осечку Реала в матче с Менхенгладбахом.

Накануне встречи главный тренер Шахтера Луиш Каштру назвал имена футболистов, которые отправятся на игру в Милан.

 
 
 
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Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

 

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Хочолава, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Судаков.

Нападающие: Дентиньо, Вьюнник.

Матч Интер - Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Телеграф" напоминает, что первая "стычка" между командами в текущем розыгрыше ЛЧ прошла в Киеве, где дончане в тяжелом поединке отстояли ничью.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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