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Шахтер выстоял в Киеве: видеообзор матча с Интером

Шахтер выстоял в Киеве: видеообзор матча с Интером
21:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Во вторник, 27 октября, Шахтер в рамках матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Интер. Встреча прошла на киевском НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 0:0

Первый тайм был вчистую проигран Шахтером, однако к счастью для Горняков, в футболе важен только счет и он не изменился за первые 45 минут. Миланцы атаковали и атаковали много, что вылилось в уйму моментов. Нерадзурри дважды попадали в перекладину, не реализовали несколько выходов один на один и даже мазали по воротам без вратаря. Дончане, в свою очередь, играли в атаке не в свойственной манере, используя лишь дальние удары из своего арсенала.

Второй тайм проходил по сценарию первого: Шахтер защищался, а Интер много атаковал и бил по воротам. Главная звезда Интера Лаутаро Мартинес в одном из эпизодов даже не попал по пустым воротам. С каждой минутой давление гостей падало и поединок завершился ничьей в пользу Шахтера.

Шахтер 0:0 Интер

Предупреждения: Бастони 31', Видаль 64'

Удар Бареллы в перекладину: 

Удар Лукаку в перекладину:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь в ближайшее время.

Составы команд:

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко 62'), Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос (Алан Патрик 87'), Соломон, Тете, Дентиньо (Тайсон 15').

Интер: Ханданович, Д'Амброзио (Дармиан 79'), Де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Эриксен 79'), Янг (Пинамонти 85'), Лукаку, Мартинес (Перишич 72').

Этот результат позволил Горнякам сохранить первое место в квартете B:

В следующем туре Шахтер примет Боруссию М, а Интер отправится в гости Реалу. Эти матчи пройдут 3 ноября.

Ранее Телеграф сообщал, что Шахтер нашел замену для своего основного вратаря.

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ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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