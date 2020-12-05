Два автогола и нереализованная "паненка" - в обзоре матча Шахтер - Минай (видео)

В субботу, 5 декабря, Шахтер в рамках матча 12-го тура чемпионата Украины принимал Минай. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась разгромной победой Горняков со счетом 5:1.

В первом тайме команды забили четыре гола на двоих. За дончан отметились Олег Допилка (автогол), Фернандо и Манор Соломон, а закарпатская команда ответила забитым мячом Анатолия Нуриева, который хитро пробил со штрафного, а кипер дончан Анатолий Трубин в простой ситуации не отбил мяч. Во втором тайме давление дончан вылилось в голы Николая Матвиенко и Максима Лопыренка в свои ворота, а гости не реализовали 11-метровый удар - Нуриев исполнил "паненку" и попал в перекладину.

Этот результат позволил Шахтеру сравняться по очкам с Динамо в турнирной таблице УПЛ, однако киевляне свой поединок 12-го тура еще не сыграли. Минай (9 очков), в свою очередь, занимает 11-ю позицию. В следующем туре Горняки отправятся в гости к Ингульцу (13.12.2020), а подопечные Василия Кобина проведут выездную встречу с Ворсклой (12.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в стартовом матче 12-го тура УПЛ Ингулец и Львов сыграли вничью при скандальном судействе.