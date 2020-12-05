Судьи "украли" победу у Ингульца в чемпионате Украины (видео)

В субботу, 5 декабря, ФК Львов матчем против Ингульца открывал программу 12-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча, проходившая на "Арене-Львов", завершилась ничьей 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами. Открыли счет гости усилиями Младена Бартуловича, реализовавшего 11-метровый удар. Через несколько минут Рафаэль Сабино сравнял счет. Во втором тайме Ингулец вышел вперед, однако гол гостей был несправедливо отменен из-за офсайда. Отметим, с 79-й минуте Львов играл вдесятером после удаления Грисьо, а с 87-й минуты - вдевятером после удаления Рожерио Алвеша Дос Сантоса.

Судила игру бригада арбитров во главе с Ярославом Козыком.

Этот результат сохранил за Ингульцом (11 очков) 10-е место в турнирной таблице УПЛ, Львов (8 очков) - 13-й. В следующем туре Ингулец примет Шахтер (13.12.2020), а Львов отправится в гости к Олимпику (11.12.2020).

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