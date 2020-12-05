Скачать
Суббота, 05.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Девушка-боксер отправила соперницу в глухой нокаут (видео)
Девушка-боксер отправила соперницу в глухой нокаут (видео)
Ультрас Динамо провели очередную акцию против Луческу (фото)
Ультрас Динамо провели очередную акцию против Луческу (фото)
Селезнев объяснил, почему выбрал Колос, а не Динамо (видео)
Селезнев объяснил, почему выбрал Колос, а не Динамо (видео)
Британец отправил непобедимого боксера в стоячий нокаут (видео)
Британец отправил непобедимого боксера в стоячий нокаут (видео)

Судьи "украли" победу у Ингульца в чемпионате Украины (видео)

Судьи "украли" победу у Ингульца в чемпионате Украины (видео)
16:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fcinhulets

В субботу, 5 декабря, ФК Львов матчем против Ингульца открывал программу 12-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча, проходившая на  "Арене-Львов", завершилась ничьей 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами. Открыли счет гости усилиями Младена Бартуловича, реализовавшего 11-метровый удар. Через несколько минут Рафаэль Сабино сравнял счет. Во втором тайме Ингулец вышел вперед, однако гол гостей был несправедливо отменен из-за офсайда. Отметим, с 79-й минуте Львов играл вдесятером после удаления Грисьо, а с 87-й минуты - вдевятером после удаления Рожерио Алвеша Дос Сантоса.

Судила игру бригада арбитров во главе с Ярославом Козыком.

Этот результат сохранил за Ингульцом (11 очков) 10-е место в турнирной таблице УПЛ, Львов (8 очков) - 13-й. В следующем туре Ингулец примет Шахтер (13.12.2020), а Львов отправится в гости к Олимпику (11.12.2020).

С расписанием трансляций других матчей 12-го тура чемпионата Украины можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Львов, ФК Ингулец.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский футболист оскандалился с высказываниями про Крым, Россию и русский язык (видео)
02 Британец отправил непобедимого боксера в стоячий нокаут (видео)
03 Селезнев объяснил, почему выбрал Колос, а не Динамо (видео)
04 Девушка-боксер отправила соперницу в глухой нокаут (видео)
05 Зинченко потроллил Седан из-за "Холостячки"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь